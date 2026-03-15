Scandone Avellino inarrestabile | sesta vittoria consecutiva e obiettivo secondo posto più vicino

La Scandone Avellino ha conquistato la sua sesta vittoria consecutiva battendo in casa la Pallacanestro Antoniana con il punteggio di 78-63 durante la 24ª giornata del campionato di Serie B Interregionale. La squadra si mantiene in forma e si avvicina sempre di più alla posizione di secondo posto in classifica. La partita si è giocata davanti al pubblico di casa.

La Scandone Avellino prosegue il suo momento positivo e davanti al pubblico di casa supera la Pallacanestro Antoniana con il punteggio di 78-63, nella gara valida per la 24ª giornata del campionato di Serie B Interregionale. Una prova solida per i lupi, che centrano la sesta vittoria consecutiva grazie anche all’ ottima prestazione di Kmetic, MVP della gara con 26 punti, distintisi nei momenti chiave della partita e contribuendo in maniera decisiva al successo biancoverde. Un risultato che permette alla Scandone di continuare a inseguire con determinazione l’obiettivo secondo posto in classifica che ora dista due punti ed è occupato da Viterbo che ha, però, due partite in più dei biancoverdi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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