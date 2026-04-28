Sport in tv oggi martedì 28 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Martedì 28 aprile, gli appassionati di sport possono seguire diversi eventi trasmessi in televisione e in streaming. La giornata prevede partite, competizioni e incontri in vari discipline, con orari e canali dedicati che vengono segnalati nella guida giornaliera di OA Sport. La copertura include sia le trasmissioni in diretta televisiva sia le piattaforme online, offrendo agli spettatori un quadro completo delle opportunità di visione disponibili.

Oggi, martedì 28 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul tennis e sul torneo di Madrid. Alla Caja Magica tanta Italia in campo con Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli che vorranno proseguire nel loro cammino e centrare l’accesso ai quarti di finale. Non sarà un obiettivo semplice da centrare, ma gli azzurri spingeranno per raggiungere questo traguardo. In primo piano poi i Mondiali di curling misto con la coppia MonsanerConstantini chiamati ad altri impegni: la prima sfida odierna sarà contro la Finlandia e successivamente ci sarà il match contro gli USA.🔗 Leggi su Oasport.it

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