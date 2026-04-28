Sport in tv oggi martedì 28 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 28 aprile, in Italia sono in programma diversi eventi sportivi trasmessi in televisione e disponibili in streaming. La giornata include competizioni di calcio, tennis e altri sport, con orari e dettagli facilmente consultabili nel palinsesto. OA Sport fornisce una guida completa per seguire le partite e le gare in diretta, offrendo informazioni aggiornate sui canali e le piattaforme online dove poter assistere agli eventi.

Oggi, martedì 28 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul tennis e sul torneo di Madrid. Alla Caja Magica tanta Italia in campo con Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli che vorranno proseguire nel loro cammino e centrare l’accesso ai quarti di finale. Non sarà un obiettivo semplice da centrare, ma gli azzurri spingeranno per raggiungere questo traguardo. In primo piano poi i Mondiali di curling misto con la coppia MonsanerConstantini chiamati ad altri impegni: la prima sfida odierna sarà contro la Finlandia e successivamente ci sarà il match contro gli USA.🔗 Leggi su Oasport.it

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