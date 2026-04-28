Il minirugby è al centro dell’attenzione nel territorio, con le squadre di Perugia e Ternana che partecipano a iniziative e allenamenti congiunti. La squadra di Perugia, che mira a ottenere il pass per i play-off della Serie B, prosegue con gli investimenti nel settore giovanile, concentrandosi in modo specifico sul minirugby. La stagione regolare si avvicina alla conclusione, mentre le due realtà continuano a lavorare per rafforzare il proprio vivaio.

Nell’attesa di chiudere la regular season del campionato di Serie B con il pass per i play-off, il Rugby Perugia continua a investire con decisione sul settore giovanile, con particolare attenzione al minirugby. Il mese di aprile è stato caratterizzato da un’intensa attività e da nuove collaborazioni, in particolare con il Perugia Calcio e la Ternana Rugby, che hanno dato vita a momenti di confronto e allenamenti condivisi tra giovani atleti. Proprio queste esperienze rappresentano uno degli aspetti più significativi del percorso di crescita. Il responsabile del mini rugby Angelo Crocioni evidenzia come si tratti di incontri utili non solo dal punto di vista sportivo, ma anche educativo: ragazzi provenienti da discipline diverse si confrontano, si divertono e imparano a condividere un’attività fisica comune.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sport. Il minirugby è protagonista con Perugia e Ternana insieme

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