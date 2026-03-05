Arezzo ko con la Ternana l' Ascoli vince il derby e si avvicina Colpo Perugia a Livorno

Nella giornata di calcio nel girone B, la capolista viene sconfitta in casa dalla Ternana, mentre l’Ascoli vince il derby e si avvicina alla vetta. Il Perugia ottiene una vittoria esterna a Livorno, e il Ravenna, che avrebbe potuto approfittarne, pareggia contro la Pianese. La giornata si conclude con queste principali partite e risultati.

Dopo il Vicenza nel girone A, inciampa nell'infrasettimanale anche la capolista del girone B. Serata storta infatti per l'Arezzo, che non perdeva da 11 partite (e in casa da oltre 5 mesi) e cade contro la Ternana di Liverani: risolve di testa il subentrato Dubickas su sviluppo di angolo, dopo che il grande ex Cianci aveva replicato al primo vantaggio di Ferrante. Dello scivolone approfitta l'Ascoli, adesso a meno 4 dalla vetta (ma col turno di riposo ancora da osservare): nell'attesissimo derby, tornato a San Benedetto dopo 40 anni, la squadra di Tomei coglie un successo d'oro grazie al ritrovato Corazza che timbra appena entrato dalla panchina (con la Samb in 10 per l'espulsione di Dalmazzi).