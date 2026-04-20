Sondalo ricorda Sergio Togni | il torneo minirugby diventa una festa di sport e memoria

Domenica 19 aprile i campi Comunale e Parrocchiale di Sondalo si sono riempiti di atleti, famiglie e appassionati per il torneo minirugby dedicato a Sergio Togni, una figura importante nel rugby locale. La giornata ha visto partite tra diverse squadre e momenti di aggregazione, trasformando l’evento in un’occasione per ricordare un personaggio che ha lasciato il segno nel mondo del rugby della zona.

Una giornata di sport, amicizia e ricordo ha animato domenica 19 aprile i campi Comunale e Parrocchiale di Sondalo, dove si è disputato il torneo minirugby dedicato alla memoria di Sergio Togni, figura storica del rugby sondalino. Cinque le società presenti: Sondalo, Sondrio, Delebio, Lecco e.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Torneo di minirugby Città di Pontedera: 64 squadre in arrivo anche da fuori ToscanaUn 'open day', a ingresso libero per tutti, che includerà anche un punto medico, l'area stand e merchandising, il punto del classico 'Terzo tempo'. Festa del papà, tra memoria e nuovi inizi: De Martino ricorda, Moser debutta, Pretelli riscrive il ruolo di padreLa festa del papà, da Stefano De Martino a Ignazio Moser, i VIP celebrano questa giornata tra dediche e pensieri La Festa del papà è uno di quei... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Sondalo ricorda Sergio Togni: il torneo minirugby diventa una festa di sport e memoria; 1° MEMORIAL SERGIO TOGNI SONDALO RENDE OMAGGIO A SERGIO TOGNI DEDICANDOGLI IL TORNEO MINIRUGBY.