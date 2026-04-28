Sport e disabilità una mattinata di inclusione al Sacro Cuore

La seconda edizione di “Sport, gioco e disabilità” si è svolta in una nuova sede a causa della pioggia, che ha impedito l’uso dell’area inizialmente prevista. L’evento è stato organizzato dal Sondrio Rugby in collaborazione con il Liceo Sportivo Donegani e ha coinvolto persone con disabilità in attività sportive e di gioco. La mattinata ha visto la partecipazione di diversi atleti e studenti, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attraverso lo sport.

La pioggia ha costretto a cambiare location, ma non ha fermato lo svolgimento della seconda edizione di “Sport, gioco e disabilità”, iniziativa promossa nell’ambito del progetto di rugby integrato del Sondrio Rugby in collaborazione con il Liceo Sportivo Donegani.L’evento si è tenuto nella.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Villorba, una mattinata di sport e inclusione con 400 studentiUna mattinata di sport e inclusione ha animato il Palateatro di Fontane, a Villorba, nel giorno di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina,... Sport, disabilità e inclusione. Grandi possibilità per i giovaniUn solo traguardo, nessuna barriera: Il nuovo volto dello sport tra parità e inclusione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mettiti nei miei panni, per essere più consapevoli delle condizioni di disabilità; Meeting di Primavera, al via la 32ma edizione della festa del pattinaggio al Centro Sportivo Sacro Cuore di Viterbo; Il Cuore Oltre l’Ostacolo: la Liguria investe sullo sport paralimpico; L'iniziariva rientra nel progetto ‘Testa, Cuore e Pergo’. La ‘vita straordinaria’ di Giorgio: La disabilità è negli occhi di chi guarda‘Vite straordinarie’ è il progetto seguito dalla nostra classe 1^A del Sacro Cuore, per conoscere persone che hanno compiuto azioni molto importanti nel corso della vita, nonostante le proprie ... ilrestodelcarlino.it Hockey in carrozzina, uno sport appassionante. A patto che resti alla portata di tuttiIl powerchair è nato per coinvolgere anche chi è affetto dalle patologie più gravi. Bisogna garantire l’inclusività ... milano.repubblica.it #PapaLeoneXIV ha benedetto in #Vaticano la prima pietra del nuovo centro 'Cuore' la nuova opera del Policlinico #Gemelli, intitolata a #PapaFrancesco Università Cattolica del Sacro Cuore Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS L - facebook.com facebook #PapaLeoneXIV ha benedetto in #Vaticano la prima pietra del nuovo centro 'Cuore' la nuova opera del Policlinico #Gemelli, intitolata a #PapaFrancesco @TerzaLoggia @Unicatt Le parole del #Papa: "La parola 'cuore' per il vostro Policlinico, dice molto x.com