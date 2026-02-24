Sport disabilità e inclusione Grandi possibilità per i giovani

La promozione dell'inclusione nello sport nasce dall'impegno di associazioni locali che hanno adattato le strutture per accogliere atleti con disabilità. Questi sforzi hanno creato opportunità concrete per i giovani, permettendo loro di praticare sport senza ostacoli. La presenza di campi accessibili e programmi dedicati ha già attirato molti partecipanti, offrendo a tutti la possibilità di mettersi in gioco e superare le barriere fisiche e sociali.

Un solo traguardo, nessuna barriera: Il nuovo volto dello sport tra parità e inclusione. Negli anni sono stati fatti grandi passi in avanti e ormai quasi tutti gli sport hanno la versione maschile e femminile. Abbiamo deciso di fare qualche domanda ad una nostra compagna di classe che pratica calcio: si chiama Aurora, ha 13 anni e frequenta la scuola calcio Lido di Camaiore. Essendo una ragazza, le regole prevedono che debba giocare nella categoria inferiore assieme ai maschi fino a che i ragazzi non iniziano il campionato Giovanissimi. Da quel momento in poi Aurora sarà obbligata a entrare in una squadra femminile se vuole continuare a giocare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sinfonie d’Acqua a Carugate. I campioni per la disabilità . Tra sport, arte e inclusioneA Carugate, l'evento Sinfonie d’Acqua unisce sport, arte e inclusione, portando sul palco campioni come Gemma Galli e Giorgio Minisini.

Scuola, sport e inclusione: arriva anche la scuola primaria in PugliaÈ stata presentata questa mattina la nona edizione del progetto scuola sport e inclusione che coinvolge 220 scuole su tutto il territorio pugliese ... trmtv.it

Progetto Scuola, Sport e Inclusione A.S. 2025/2026, la Regione Puglia consolida il modello educativo paralimpico e lancia la nuova sperimentazione per la Scuola PrimariaÈ stato presentato questa mattina nello spazio Agorà del Consiglio regionale il progetto Scuola, Sport e Inclusione relativo all'anno scolastico 2025/2026. corrieresalentino.it

