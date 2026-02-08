Villorba una mattinata di sport e inclusione con 400 studenti

Questa mattina a Villorba, al Palateatro di Fontane, 400 studenti hanno partecipato a un evento dedicato allo sport e all’inclusione. La giornata, che coincide con l’apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina, ha dimostrato come lo sport possa unire e coinvolgere tutti, senza distinzione. I giovani hanno vissuto momenti di attività fisica e divertimento, trasmettendo un messaggio chiaro: lo sport deve essere accessibile a tutti, senza barriere.

Una mattinata di sport e inclusione ha animato il Palateatro di Fontane, a Villorba, nel giorno di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina, offrendo un messaggio potente e universale: lo sport come strumento di crescita, condivisione e soprattutto, accessibilità per tutti. Circa quattrocento studenti dell’Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano hanno assistito a un’esibizione di atleti con disabilità, un’esperienza che ha trasformato l’entusiasmo per le Olimpiadi in una riflessione concreta sui valori di inclusione, rispetto e pari opportunità. L’evento, promosso dal Comune di Villorba in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, ha assunto un significato simbolico particolare proprio in coincidenza con l’inizio dei Giochi Invernali.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Firenze si è svolta con successo la seconda tappa dell’edizione 2025-2026 di #campionidivita, il tour che promuove sport e inclusione tra gli studenti delle scuole superiori italiane.

