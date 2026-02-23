Carini sotterranea | a marzo torna il tour guidato tra grotte e catacombe

23 feb 2026

La scoperta delle grotte di Carini è stata possibile grazie a un progetto di valorizzazione locale. Le visite guidate, previste a marzo, permettono di esplorare le catacombe paleocristiane di Villagrazia e altri ambienti sotterranei, spesso chiusi al pubblico. Le guide spiegano le origini e le caratteristiche di questi siti, attirando appassionati e studenti. La partecipazione cresce ogni anno, portando più visitatori nella zona. La prossima apertura è già programmata, con dettagli da seguire.

Ritorna l’appuntamento nella provincia di Palermo con l’avventura, la storia e la geologia. Grazie infatti all'iniziativa “Carini sotterranea” sarà possibile visitare due tra i più importanti siti ipogei della Sicilia occidentale, ovvero la catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini e la riserva naturale Grotta dei Puntali, quest’ultima aperta tutti i giorni da lunedì a sabato ed eccezionalmente, in occasione di questa iniziativa, anche la domenica. Un'escursione divertente e didattica, adatta a tutta la famiglia, alla scoperta di antichi affreschi datati al IV secolo e di una grotta usata sin dalla Preistoria e adesso habitat per molta fauna locale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

