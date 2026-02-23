Carini sotterranea | a marzo torna il tour guidato tra grotte e catacombe

La scoperta delle grotte di Carini è stata possibile grazie a un progetto di valorizzazione locale. Le visite guidate, previste a marzo, permettono di esplorare le catacombe paleocristiane di Villagrazia e altri ambienti sotterranei, spesso chiusi al pubblico. Le guide spiegano le origini e le caratteristiche di questi siti, attirando appassionati e studenti. La partecipazione cresce ogni anno, portando più visitatori nella zona. La prossima apertura è già programmata, con dettagli da seguire.

Ritorna l’appuntamento nella provincia di Palermo con l’avventura, la storia e la geologia. Grazie infatti all'iniziativa “Carini sotterranea” sarà possibile visitare due tra i più importanti siti ipogei della Sicilia occidentale, ovvero la catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini e la riserva naturale Grotta dei Puntali, quest’ultima aperta tutti i giorni da lunedì a sabato ed eccezionalmente, in occasione di questa iniziativa, anche la domenica. Un'escursione divertente e didattica, adatta a tutta la famiglia, alla scoperta di antichi affreschi datati al IV secolo e di una grotta usata sin dalla Preistoria e adesso habitat per molta fauna locale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Torna Carini sotterranea: domenica tour guidato tra grotte e catacombeDomenica, a Carini, torna l’appuntamento con l’esplorazione sotterranea. Rimini sotterranea: dalla Domus del Chirurgo agli scavi del Teatro Galli, un tour guidato tra i segreti della città anticaLa mattina di domenica 8 febbraio, i Musei di Rimini hanno organizzato un tour tra le aree archeologiche della città. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Tutto pronto al MAT, il piccoli Antiquarium sopra le catacombe di Villagrazia di Carini per il laboratorio didattico sulla ceramica antica in programma domani alle ore 10. Visita guidata incentrata sui reperti ceramici provenienti dal grande monumento sotter - facebook.com facebook