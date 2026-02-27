Un uomo è deceduto e 39 persone sono rimaste ferite dopo il deragliamento di un tram della linea 9 in viale Vittorio Veneto, a Milano, vicino a Porta Venezia. L'incidente è stato ripreso da una Dash Cam, offrendo immagini e dettagli sulla dinamica dell'evento. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

AGI - Un uomo è morto e 39 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un tram della linea 9 in viale Vittorio Veneto, zona Porta Venezia a Milano. Il mezzo, uscito dai binari poco dopo le 16, ha travolto alcuni passanti ed è finito contro la vetrina di un negozio. Tra i feriti si contano un codice rosso, sei codici gialli e trentadue codici verdi. Un passeggero era rimasto incastrato sotto il tram, mentre altri sono stati medicati sul posto. Le cause dell’incidente sono ancora in accertamento. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'incidente del tram a Milano ripreso da una Dash Cam

Tram deraglia a Milano, almeno otto feriti graviVigili del fuoco in azione, in questo momento in viale Vittorio Veneto, a Milano, per il deragliamento di un tram della linea 9. Cinque, in tutto, i ... iltempo.it

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: un morto e oltre trenta feritiUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si lavora per estrarre le persone ancora incastrate sotto il mezzo. rainews.it

