Un furto avviene in pochi istanti quando un ladro si avvicina a un taxi e ruba il telefono mentre il tassista sistema i bagagli di alcuni turisti. La scena è stata catturata dalla dash cam, che mostra chiaramente il momento preciso in cui l’uomo afferra il dispositivo e si allontana rapidamente. Il video ha già fatto il giro sui social, suscitando numerose reazioni tra gli spettatori. La polizia sta analizzando le immagini per identificare il responsabile.

L'episodio risalente allo scorso venerdì 20 febbraio, mentre il conducente caricava i bagagli dei turisti. A denunciarlo Usb Bari e Cooperativa Taxi Bari Una frazione di secondo. Tanto è bastato a un ladro per impossessarsi del cellulare di un tassista che era intento a caricare i bagagli di alcuni turisti. L'episodio risale allo scorso venerdì 20 febbraio, quando erano circa le 7 del mattino, in largo Sorrentino, a Bari. Tutta l'azione del malintenzionato, che ha agito a volto scoperto, è stata ripresa dalla dash cam presente sull'auto. Nel video che è stato diffuso si assiste proprio al momento in cui il ladro si avvicina all’abitacolo del veicolo e, con un gesto repentino, porta via il telefono cellulare approfittando del finestrino aperto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Entra per un caffè e ruba le mance: furto ripreso dalle telecamere a BariUna donna entra in un bar di Bari, ordina un caffè e lo beve come se niente fosse.

Donna ruba la cassetta delle mance mentre beve il caffè a Bari: furto ripreso dalle telecamereUna donna ha rubato la cassetta delle mance mentre era al tavolo di una creperia di Bari.

Argomenti correlati

Furto ripreso dalla dash cam: ladro si avvicina al taxi e ruba il telefono; Controlli nel weekend: denunce e un furto sventato dalla dash cam.

Furto ripreso dalla dash cam: ladro si avvicina al taxi e ruba il telefonoL'episodio risalente allo scorso venerdì 20 febbraio, mentre il conducente caricava i bagagli dei turisti. A denunciarlo Usb Bari e Cooperativa Taxi Bari ... baritoday.it

Controlli nel weekend: denunce e un furto sventato dalla dash camUn fine settimana di controlli capillari, visibili e mirati: la Compagnia Carabinieri di Parma ha schierato un dispositivo imponente, con pattuglie in uniforme coordinate tra centro storico e fascia ... gazzettadiparma.it

Il furto è stato ripreso dalla telecamera di sicurezza dell’auto - facebook.com facebook

Furto alla Madonna di San Luca: trovata l’auto sospetta ripresa vicino al Santuario x.com