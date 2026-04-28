Spezia e provincia | in vendita o affitto 14 nuovi spazi commerciali

In provincia di La Spezia, sono stati messi in vendita o affitto 14 nuovi spazi commerciali situati tra La Spezia e Sarzana. La gestione delle operazioni avviene attraverso trattative private, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo commerciale nelle aree urbane. Questi spazi sono stati messi a disposizione senza partecipare a procedure pubbliche, con il fine di favorire le attività commerciali locali.

? Cosa sapere L'Arte mette in vendita o affitto 14 spazi commerciali tra La Spezia e Sarzana.. La procedura tramite trattativa privata mira a rilanciare il commercio nei centri urbani.. L’Azienda regionale territoriale edilizia (Arte) La Spezia mette sul mercato quattordici spazi commerciali tra il capoluogo, Sarzana, Bonassola e Santo Stefano Magra attraverso una procedura di locazione o vendita privata. L’avviso pubblicato dall’ente regionale prevede diverse modalità di gestione immobiliare, con la possibilità di procedere tramite trattativa diretta per alcuni dei beni messi a disposizione. Il piano di gestione degli immobili si snoda attraverso i diversi centri del territorio spezzino, offrendo opportunità che spaziano dai contesti urbani più densi alle zone costiere e ai comuni limitrofi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spezia e provincia: in vendita o affitto 14 nuovi spazi commerciali Notizie correlate Benevento, Festa del Sacro Cuore 2026: sconti e nuovi spazi commercialiLa città di Benevento si prepara a ospitare la tradizionale Festa del Sacro Cuore nei giorni 19, 20 e 21 giugno 2026. Leggi anche: Area ex Corni, allo studio nuovi alloggi al posto degli spazi commerciali inizialmente previsti Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La Spezia in festa tra storia e memoria: torna la Colonna della Libertà; I finanzieri mettono sotto sequestro quattro barber shop in provincia della Spezia; Celebrazione della Festa della Liberazione; Gdf sequestra quattro barber shop in provincia della Spezia. Sette milioni di euro in provincia della Spezia per la rigenerazione urbanaL'assessore regionale Scajola in visita a Santo Stefano Magra, Arcola e Pignone: i Comuni destinatari dei fondi ... ilsecoloxix.it Scuole chiuse a Spezia e provincia: ecco dove le lezioni sono sospese per allerta rossaLa Spezia, 27 gennaio 2025 – In conseguenza dell’allerta rossa per rischio idrogeologico, con piogge forti e possibile ingrossamento dei fiumi diramata da Arpal, molti sindaci della provincia della ... lanazione.it La Spezia Estate Festival: torna dal 1° luglio con la sua 7° edizione x.com I genitori del maresciallo dei carabinieri Giovanni Sparago, 25 anni, in servizio al comando Carabinieri di La Spezia e morto il 22 aprile dopo essersi probabilmente suicidato, hanno nominato come loro legali di fiducia gli avvocati Gaetano e Raffaele Crisileo, - facebook.com facebook