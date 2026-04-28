Spezia e provincia | in vendita o affitto 14 nuovi spazi commerciali

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In provincia di La Spezia, sono stati messi in vendita o affitto 14 nuovi spazi commerciali situati tra La Spezia e Sarzana. La gestione delle operazioni avviene attraverso trattative private, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo commerciale nelle aree urbane. Questi spazi sono stati messi a disposizione senza partecipare a procedure pubbliche, con il fine di favorire le attività commerciali locali.

? Cosa sapere L'Arte mette in vendita o affitto 14 spazi commerciali tra La Spezia e Sarzana.. La procedura tramite trattativa privata mira a rilanciare il commercio nei centri urbani.. L’Azienda regionale territoriale edilizia (Arte) La Spezia mette sul mercato quattordici spazi commerciali tra il capoluogo, Sarzana, Bonassola e Santo Stefano Magra attraverso una procedura di locazione o vendita privata. L’avviso pubblicato dall’ente regionale prevede diverse modalità di gestione immobiliare, con la possibilità di procedere tramite trattativa diretta per alcuni dei beni messi a disposizione. Il piano di gestione degli immobili si snoda attraverso i diversi centri del territorio spezzino, offrendo opportunità che spaziano dai contesti urbani più densi alle zone costiere e ai comuni limitrofi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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