Benevento Festa del Sacro Cuore 2026 | sconti e nuovi spazi commerciali

A Benevento si avvicina la Festa del Sacro Cuore, che si svolgerà dal 19 al 21 giugno 2026. La città si sta organizzando con l’apertura di nuovi spazi commerciali e offerte promozionali legate agli eventi della festa. Durante questi giorni, saranno presenti iniziative e opportunità di shopping per cittadini e visitatori. La manifestazione si inserisce nel calendario annuale della città, attirando numerosi partecipanti da diverse zone.

La città di Benevento si prepara a ospitare la tradizionale Festa del Sacro Cuore nei giorni 19, 20 e 21 giugno 2026. L’amministrazione comunale ha ufficialmente dato il via libera all’organizzazione dell’evento, approvando la delibera che riconosce le finalità di interesse generale della manifestazione, promossa dalla Parrocchia Santuario Sacro Cuore di Gesù. L’impatto economico tra incentivi fiscali e presidio commerciale. Il piano operativo approvato dalla Giunta guidata da Mastella punta a trasformare la ricorrenza in un volano per l’economia locale, integrando la dimensione religiosa con quella produttiva. Per sostenere la partecipazione dei lavoratori autonomi e proteggere la continuità delle storiche attività commerciali che caratterizzano l’appuntamento, il Comune ha stabilito una riduzione del 50% sul Canone Unico Patrimoniale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento, Festa del Sacro Cuore 2026: sconti e nuovi spazi commerciali Notizie correlate Leggi anche: Area ex Corni, allo studio nuovi alloggi al posto degli spazi commerciali inizialmente previsti Preghiera del mattino, 20 Marzo 2026: invocazione potente al Sacro Cuore di Gesù“Voglio stare con Te”: apri il tuo spirito alla Grazia del Signore con questa preghiera del mattino. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Serena Brancale: Sono diventata più coraggiosa grazie a Sanremo; LA MUSICA A BENEVENTO – I PROTAGONISTI. Note di Speranza: Il Cuore della Musica Sannita. Pina Preziosa, Direttore del Miria’s Gospel Choir. Benevento, torna la Festa del Sacro Cuore: via libera all’edizione 2026 tra fede, luminarie e tradizionali bancarelleBenevento si prepara a rinnovare uno degli appuntamenti più sentiti e identitari della tradizione cittadina. La Giunta comunale, nella giornata di ieri, ha approvato il riconoscimento delle finalità d ... ntr24.tv OFANTINI PROMOZIONE Benevento – Cerignola: gli ofantini spettatori della festa promozione il 26 aprileLa città è già in fermento, ma la festa ufficiale per la promozione del Benevento resta ancora da definire nei dettagli ... statoquotidiano.it Festa del perdono Parrocchia Sacro Cuore Modena facebook