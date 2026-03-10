Area ex Corni allo studio nuovi alloggi al posto degli spazi commerciali inizialmente previsti

L'assessora Ferrari ha risposto all'interrogazione di Bignardi (Pd). Dopo lo studentato e in restano da attuare 5.109 metri quadrati di superficie che il progetto iniziale destinerebbe a commercio, ma che porebbero essere trasformati in edilizia residenziale con una quota Ers Nell'area dell'ex Corni, dove è sorto lo studentato Campus X, restano da attuare 5.109 metri quadrati di superficie fondiaria destinata a commercio e l'Amministrazione ha avviato un confronto con i soggetti attuatori nella consapevolezza che "il completamento non possa limitarsi a una mera attuazione quantitativa, ma che debba garantire qualità urbana, mix funzionale e capacità di generare vitalità al servizio dello studentato e del contesto circostante, in particolare per ciò che concerne le funzioni di pubblico esercizio".