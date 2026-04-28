Spettacolo nuove regole per l’indennità | soglia reddito a 35.000€

Il governo ha introdotto una nuova soglia reddituale di 35.000 euro per l'indennità di discontinuità dell'INPS. La misura riguarda coloro che presentano domanda entro il 30 aprile e stabilisce i limiti di reddito necessari per accedere a questa indennità legata allo spettacolo e alle professioni dello spettacolo. La modifica riguarda le regole di accesso e i requisiti economici richiesti per ricevere il beneficio.

? Cosa sapere Nuova soglia reddituale a 35.000 euro per l'indennità di discontinuità INPS entro il 30 aprile.. L'aggiornamento della Manovra amplia la platea dei beneficiari per i lavoratori dello spettacolo.. Entro il 30 aprile 2026 i lavoratori dello spettacolo devono presentare la domanda per l’indennità di discontinuità (IDIS) all’INPS, con nuovi requisiti reddituali stabiliti dalla Manovra che impattano direttamente sul calcolo dei sussidi per i professionisti del settore. Il termine ultimo per sottoscrivere la richiesta per l’ammortizzatore sociale strutturale è fissato per la fine di questo mese. La misura, regolata dal decreto legislativo 1752023, mira a sostenere i redditi di chi opera in un comparto caratterizzato da una naturale frammentazione delle occupazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spettacolo, nuove regole per l’indennità: soglia reddito a 35.000€ Notizie correlate Credito Iva, nuove regole per la compensazione: soglia 5.000 euro e visto del commercialistaLa Legge di Bilancio 2026 ha introdotto delle regole particolarmente rigorose per la compensazione del credito Iva maturato nel corso del 2025: a... Leggi anche: Bonus Casa 2025: ecco il tetto a 75.000€ e le nuove regole fiscali Contenuti di approfondimento Temi più discussi: F1 2026, la FIA cambia le regole: basterà per salvare lo spettacolo?; Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole UE: cosa cambia; I 140 anni del Guglielmi. La ’scossa’ di Giannotti: Storia del nostro teatro. Tra aneddoti e musica; Luoghi della cultura: dal 1° aprile nuove regole per l’accesso. F1 2026, rivoluzione a Miami: nuove regole e Ferrari all’ultima chiamataF1 2026 Miami: Ferrari aggiorna tutto ! può sfidare Mercedes ? Rivoluzione regolamentare !La Formula 1 riparte da Miami dopo una lunga pausa e lo fa con un pacchetto di modifiche regolamentari che pot ... newsf1.it F1 2026, la FIA cambia le regole: basterà per salvare lo spettacolo?La FIA modifica regolamenti F1 2026 su qualifiche e gara: analisi tecnica delle correzioni e impatto su spettacolo e sicurezza. newsf1.it Lazio-Udinese ci ha fatto davvero divertire: finale spettacolo allo stadio Olimpico e sei gol, un punto a testa per Sarri e Runjaic nel posticipo del lunedì sera - facebook.com facebook CHE SPETTACOLO tra Cagliari e Atalanta Tutti i gol della sfida #CagliariAtalanta #SerieAEnilive #DAZN x.com