Credito Iva nuove regole per la compensazione | soglia 5.000 euro e visto del commercialista

La Legge di Bilancio 2026 ha stabilito nuove norme sulla compensazione del credito Iva per il 2025. Da ora, per utilizzare il credito, le imprese devono rispettare una soglia di 5.000 euro e ottenere il visto del commercialista. Queste modifiche interessano le modalità di accesso e impiego del credito Iva maturato durante l'anno. Le regole sono state inserite nel quadro delle disposizioni fiscali per il prossimo anno.

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto delle regole particolarmente rigorose per la compensazione del credito Iva maturato nel corso del 2025: a condizionare le modalità di accesso ed utilizzo è la soglia dei 5.000 euro, che obbliga i contribuenti a ottenere un visto di conformità di un commercialista. Sempre che non riescano ad accedere al regime premiale Isa, che sposta molto più in alto questa soglia, a 70.000 euro. In un certo senso si può affermare che l’istituto della compensazione orizzontale, a partire dal 2026, è soggetto a una serie di controlli preventivi che, almeno sulla carta, dovrebbero prevenire possibili abusi. Il meccanismo dell’invio preventivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

