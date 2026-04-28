Spettacolo e gol al Parco dei Principi Psg batte Bayern 5-4

Una delle partite più accese della Champions League si è giocata al Parco dei Principi, dove il Psg ha battuto il Bayern con il punteggio di 5-4. La gara è stata ricca di gol e spettacolo, con entrambe le squadre che hanno messo in mostra un gioco offensivo e intenso. La partita ha avuto un andamento combattuto fino all'ultimo minuto, offrendo ai tifosi un incontro memorabile.

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Psg e Bayern danno vita a una delle partite più belle nella storia della Champions League, con i francesi che si impongono per 5-4 al Parco dei Principi. Un risultato che lascia aperto ogni scenario in vista del ritorno, ma che dà un piccolo vantaggio ai campioni in carica che al ritorno avranno due risultati su tre. La prima svolta del match arriva al quarto d'ora. Olise serve di prima Luis Diaz che viene atterrato in scivolata da Pacho. E' calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Kane, che spiazza Safonov e firma l'1-0. Il pareggio arriva al 24?. Douè lancia Kvaratskhelia che entra in area, si sposta la palla sul destro saltando Stanisic e batte Neuer con un destro a giro che termina la sua corsa nell'angolino lontano.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Spettacolo e gol al Parco dei Principi, Psg batte Bayern 5-4 Notizie correlate Fuochi d'artificio al Parco dei Principi, Psg-Bayern 5-4AGI - Psg e Bayern danno vita a una delle partite più belle nella storia della Champions League, con i francesi che si impongono per 5-4 al Parco dei... Leggi anche: PSG-Bayern 5-4: show al Parco dei Principi, semifinale storica Altri aggiornamenti Temi più discussi: U15: inizio show, 60 gol in otto partite!; Serie A, Napoli-Cremonese: i gol e gli highlights; Del Piero a Pescara dialoga con Civoli per il Premio Zucchini: il talk show al Flaiano il 20 maggio [VIDEO]; Musica, sport, eventi per le famiglie: il mese di maggio a Misano Adriatico. Che spettacolo fra PSG e Bayern: nove gol ed emozioni a non finire tra fughe e rimonteLa squadra di Luis Enrique si aggiudica per 5-4, al Parco dei Principi, un incontro dall'alto tasso di spettacolarità. sportal.it Spettacolo e gol al Parco dei Principi, Psg batte Bayern 5-4PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Psg e Bayern danno vita a una delle partite più belle nella storia della Champions League, con i francesi che si impongono ... italpress.com Psg e Bayern danno spettacolo al Parco dei Principi: la spunta Luis Enrique con il duo Kvara-Dembele x.com Psg e Bayern danno spettacolo al Parco dei Principi: la spunta Luis Enrique con il duo Kvara-Dembele - facebook.com facebook