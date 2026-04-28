Una partita tra due grandi formazioni europee si è conclusa con un punteggio di 5-4, regalando al pubblico un match emozionante al Parco dei Principi. La sfida, valida per i quarti di finale, ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto fino all'ultimo minuto, lasciando gli spettatori senza fiato. La vittoria ha permesso a una delle due di accedere alle semifinali, segnando un momento memorabile nel torneo.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Kvaratskhelia e Dembelé firmano lo spettacolo di Parigi, ma la reazione tedesca rimanda il verdetto al ritorno di Monaco. Il calcio europeo riscrive i propri confini in una notte che definire storica appare quasi riduttivo. Al Parco dei Principi, l’andata della semifinale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si chiude con un pirotecnico 5-4 in favore degli uomini di Luis Enrique, al termine di una sfida che ha viaggiato a ritmi e qualità tecniche difficilmente paragonabili ai canoni del calcio domestico. Un confronto totale, dove il talento individuale e l’intensità atletica hanno prevalso su ogni tatticismo, lasciando la qualificazione in totale equilibrio in vista del ritorno in Baviera.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - PSG-Bayern 5-4: show al Parco dei Principi, semifinale storica

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