Il futuro del teatro Signorelli Dalla revoca sugli spettacoli al problema dei lavori

Martedì scorso si è tenuto un incontro tra il Comune e l’Accademia degli Arditi presso il Municipio per discutere sul futuro del Teatro Signorelli. La riunione è avvenuta in seguito alla revoca della deroga antincendio, che ha causato la sospensione degli spettacoli. La questione riguarda anche i lavori di manutenzione necessari per mettere in sicurezza l’edificio e permettere la ripresa delle attività teatrali.

Tavolo aperto tra Comune e Accademia degli Arditi sul futuro del Teatro Signorelli. L’incontro si è svolto martedì scorso in Municipio per fare il punto dopo la revoca improvvisa della deroga antincendio che ha attualmente bloccato l’attività del teatro. Il teatro, di proprietà dell’Accademia — edificio inaugurato nel 1858 — operava sulla base di un certificato antincendio in deroga valido fino al 2026. La revoca anticipata, deliberata in Prefettura dalle figure istituzionali competenti, ha costretto l’Accademia a bloccare l’attività: annullati circa trenta impegni già in calendario, tra spettacoli, saggi di danza, cerimonie e concerti, di cui una decina organizzati direttamente con il Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il futuro del teatro Signorelli. Dalla revoca sugli spettacoli al problema dei lavori Viale dei Romagnoli a senso unico a causa dei lavori: “Problema causato dalla ditta, ora partono leViale dei Romagnoli, a Acilia, è da mesi chiuso al doppio senso a causa di transenne e materiali di risulta che occupano parte della carreggiata. Leggi anche: Lavori in corso al Teatro Romano. Cantiere e scavi, si guarda al futuro Temi più discussi: Il futuro del teatro Signorelli. Dalla revoca sugli spettacoli al problema dei lavori; Ghè pö i mester dè 'na olta; Cortona, l’incontro fra Comune e Accademia degli Arditi. Il futuro del teatro Signorelli. Dalla revoca sugli spettacoli al problema dei lavoriLa prefettura ha sollecitato l’Accademia a bloccare l’attività a causa delle nuove norme. Tavolo aperto con il Comune per l’adeguamento antincendio e per sistemare il tetto. lanazione.it Cortona, l’incontro fra Comune e Accademia degli ArditiRiunione in Municipio, le istituzioni ribadiscono il proprio impegno per il futuro del Teatro Signorelli ... msn.com ‘Rosso35’: la storia del brand genovese raccontata dall’imprenditore LUCA SIGNORELLI - Intervista di Lucia Aliverti #Rosso35 #outlet #abbigliamento #donna #genova #LucaSignorelli #luciaaliverti - facebook.com facebook