Sicilia stop alle scuole al freddo | arriva la cabina di regia e un pool di tecnici per salvare i fondi Pnrr e regionali

È stata creata in Sicilia una task force di tecnici specializzati nell’edilizia scolastica. La misura, decisa all’Ars su richiesta del Movimento 5 Stelle, mira a salvare i fondi Pnrr e regionali destinati alle scuole. La squadra lavorerà per migliorare gli impianti di riscaldamento e garantire la sicurezza negli edifici scolastici, evitando che i fondi vengano persi o sprecati.

Nasce in Sicilia una task force con un pool di tecnici per l'edilizia scolastica. La misura, emersa all'Ars su input M5S, punta a supportare scuole ed enti locali nella progettazione, evitando la perdita di fondi Pnrr e regionali per riscaldamento e sicurezza. Previsto un fondo rotativo per l'efficientamento energetico.

