Spedizione punitiva finita in omicidio per errore il pg chiede due condanne

Durante il processo, si è discusso di una spedizione punitiva organizzata per vendicare una presunta truffa. L'evento si è concluso con un colpo di pistola partito accidentalmente, che ha causato la morte di uno degli aggressori. Il pubblico ministero ha richiesto due condanne in relazione ai fatti. La vicenda si svolge in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

Una spedizione punitiva per vendicare una presunta truffa, finita con un colpo di pistola partito per errore che ha ucciso uno degli aggressori. Il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado per l'omicidio di Roberto Di Falco, il 37enne di Palma di Montechiaro morto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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