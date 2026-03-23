Sale la pressione su Donald Trump, che comincia a parlare di chiudere il conflitto con l’Iran. Bisogna chiedersi, però, quanto sia realistico prospettare negoziati veri con Teheran a breve, per due motivi: il primo è lo scollamento della Casa Bianca dalla realtà, visto che il presidente continua a formulare richieste irricevibili per l’avversario. L’altro è il cambiamento della situazione interna iraniana. L’uccisione di figure apicali, da Khamenei a Larijani, significa che chi aveva dimostrato una disponibilità almeno parziale a trattare non c’è più. Cosa farà la nuova Guida suprema, dato il controllo ancora maggiore della Guardia rivoluzionaria sulle istituzioni del Paese? Secondo il sito Axios - ben informato su quanto avviene nelle istituzioni di Washington - l’amministrazione si sta preparando a “potenziali” negoziati con l’Iran. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guerra Iran, la volontà di Trump di chiudere il conflitto e quel pugno duro diventato una trappola

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