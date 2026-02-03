Il nuovo lungomare di San Cataldo il punto sui lavori | quasi pronta l' area parcheggio per i residenti
A San Cataldo, i lavori sul nuovo lungomare procedono spediti. Si avvicina la fine dei lavori per la prima fase della riqualificazione, con l’area parcheggio per i residenti quasi pronta. Entro l’estate del 2026, si aspetta di completare questa parte dell’intervento. La città si prepara a cambiare volto, puntando a migliorare gli spazi pubblici e i servizi per chi vive e frequenta il quartiere.
Sarà pronta entro l'estate 2026 la prima parte degli interventi della riqualificazione del lungomare di San Cataldo a Bari. E' una delle novità emerse nel corso dell'incontro pubblico nel quartiere costiero del Municipio 3 organizzato nella sala del Cus dall'Associazione Residenti San Cataldo.🔗 Leggi su Baritoday.it
Approfondimenti su San Cataldo Lungomare
Il nuovo lungomare attorno al Faro di San Cataldo: proseguono i cantieri su scalinata e campi sportivi
Lavori per la nuova piazza d'Arti nell'ex Rossani: stop al vecchio parcheggio, pronta l'area di sosta provvisoria
Da lunedì 26 gennaio sarà operativo il nuovo parcheggio provvisorio nell’area dell’ex caserma Rossani, sostituendo il precedente spazio di sosta.
Ultime notizie su San Cataldo Lungomare
Argomenti discussi: Ultimi ritocchi al nuovo lungomare di San Salvo: verso la fine del progetto da oltre 8 milioni; Bova Marina, il sindaco Zirilli: Entro 60 giorni al via i lavori sul nuovo lungomare · ilreggino.it; Ostia, ecco il Parco del Mare: 23 milioni per abbattere le barriere e ritrovare il litorale; Riparte il Lungomare del sole. Il cantiere fino a via San Gallo.
Napoli, sul lungomare apre il ristorante di Giuseppe ScicchitanoEsuberante, creativo e magnetico. Si definisce così Giuseppe Scicchitano che tra due giorni aprirà sul lungomare di Napoli il suo secondo ristorante dopo quello storico in via ... ilmattino.it
Scicchitano raddoppia, è lui il nuovo re del mare: le esclusive immagini del nuovo locale sul LungomareNapoli incorona un nuovo protagonista della sua grande tradizione gastronomica di mare. Con l’apertura del secondo ristorante Scicchitano Napoli, affacciato sul Lungomare di via Nazario Sauro 15, Gius ... napolitoday.it
Piazza Bellini Palermo Sulla sinistra vediamo la chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio conosciuta come “La Martorana “ e a destra troviamo la chiesa di San Cataldo. Foto di Maria Tumminia La Chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio è un gioiello arabo-nor - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.