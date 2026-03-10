Formazione docenti infanzia e primaria | workshop europeo eTwinning in diretta streaming su digitale scienze e metodologie didattiche dal 26 al 28 marzo

Dal 26 al 28 marzo, a Praga si tiene un workshop europeo eTwinning dedicato ai docenti di infanzia e primaria. L'evento si svolge in diretta streaming e si concentra su temi come digitale, scienze e metodologie didattiche. I partecipanti lavorano per migliorare le competenze di base degli insegnanti attraverso sessioni pratiche e scambi di esperienze.

Un workshop eTwinning a Praga guida i docenti di infanzia e primaria nello sviluppo delle competenze di base. Le sessioni plenarie dell'evento formativo europeo sono accessibili a tutti in streaming.