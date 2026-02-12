Supplenze studenti di Scienze della Formazione Primaria possono inserirsi nelle GPS e insegnare prima della laurea Pillole di Question Time

Gli studenti di Scienze della Formazione Primaria possono ora inserirsi nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) prima di aver conseguito la laurea. Durante il Question Time del 9 febbraio su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha parlato di questa possibilità con Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica. La discussione si è concentrata su come i futuri insegnanti possano accedere alle supplenze in anticipo, una novità che interessa molti aspiranti docenti.

Nel question time del 9 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata affrontata una questione frequente tra gli aspiranti docenti. Il focus si è concentrato sulla prima iscrizione in GPS di una studentessa di Scienze della Formazione Primaria, con particolare riferimento alla fascia di inserimento e al punteggio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Scienze della Formazione Primaria

Durante il question time su OrizzonteScuola TV, si è parlato di un tema caldo per molti laureandi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Scienze della Formazione Primaria

Argomenti discussi: Aggiornamento GPS tra febbraio e metà marzo. Per le supplenze algoritmo e novità del ripescaggio. Cosa resta e cosa cambia. Il punto di Giuseppe Semeraro; Graduatorie GPS 2026: titoli richiesti e tabelle di valutazione; GPS 2026-2028: Presentazione domanda e valutazione servizio d’insegnamento specifico e aspecifico; GPS 2026: punteggio di servizio assicurato per chi ha contratto al 30 giugno, tabelle titoli ancora non disponibili. RISPOSTE AI QUESITI.

Cantiere al Palazzo delle Scienze a Milano, protestano studenti e docenti. La Statale: «Stallo ingiustificabile, cambiata la guida di lavori»È andata in scena in via Saldini, Città Studi, la protesta degli studenti con banchi e sedie fuori dalle aule per lamentarsi contro i rallentamenti subiti dal cantiere che sta rinnovando il Palazzo ... milano.corriere.it

Studenti: 'Occupata Scienze politiche della Statale di Milano'Gli studenti hanno occupato la sede di via Conservatorio dell'Università Statale di Milano. Lo annuncia con un post sul proprio profilo Instagram il collettivo studentesco 'Rebelot', da tempo attivo ... ansa.it

00EE (Scuola Primaria - posto comune), 00AA (Scuola dell'Infanzia - posto comune) e PP (Educatore). Mi affaccio per la prima volta nel mondo della scuola.. mi inserisco in seconda fascia GPS in quanto studentessa di scienza della formazione primaria. Inser facebook