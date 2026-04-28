È stato inaugurato a Porto Potenza il " Clion Kids Lab ", uno spazio multifunzionale dedicato ai bambini fino a 12 anni, che apre le proprie porte offrendo un ambiente sicuro, stimolante e pienamente accessibile. L’iniziativa, promossa dal gruppo Clion, rappresenta un segno tangibile dell’impegno della società nei confronti del territorio potentino e della sua comunità. Il "Clion Kids Lab" è stato progettato per rispondere a una reale esigenza delle famiglie locali: disporre di uno spazio attrezzato, qualificato e polivalente in cui i più piccoli possano vivere esperienze di gioco e crescita in totale sicurezza. La struttura ospita aree gioco dedicate con scivoli e trampolini gonfiabili, una zona cucina attrezzata e spazi pensati per attività di gruppo educative e di socializzazione, condotte da personale specializzato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spazio polifunzionale e senza barriere per i bimbi fino a 12 anni

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