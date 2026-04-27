Spartan race Orte capitale dell' adrenalina | 6mila atleti da 50 paesi conquistano la rupe tra fango fuoco e ostacoli | FOTO

A Orte si è conclusa la Spartan Race 2026, una competizione che ha visto la partecipazione di oltre 6.000 atleti provenienti da 50 paesi diversi. La due giorni di gara si è svolta sotto un cielo soleggiato e ha preso il via con un percorso tra fango, fuoco e vari ostacoli. La manifestazione ha attirato pubblico e partecipanti, trasformando la città in un punto di riferimento per gli appassionati di questa disciplina.

In una due giorni di sole con ben 50 nazioni rappresentate e oltre 6mila atleti pronti a sfidarsi, si è svolta la Spartan race 2026 a Orte. Con categorie competitive disponibili sulle distanze Beast e Super (che ha inaugurato le Italy national series) e Open sulla distanza Sprint, per accogliere.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Spartan Race Italia 2026: la corsa più iconica al mondo inaugura la stagione a Orte, RomaOrte – Fango, tenacia e storia: le aspre colline di Orte fanno da scenario alla Spartan Race, la gara a ostacoli più estrema, in programma sabato 25... A Orte un weekend di adrenalina con gare a ostacoli per adulti e bambiniIl brand mondiale nelle corse a ostacoli e nell'endurance, Spartan, fa tappa nella Tuscia. Panoramica sull’argomento Successo epico a Orte. Spartan Italy inaugura la stagione nazionale con un weekend da recordAd inaugurare la Spartan Race a Orte, Roma, la Beast, la distanza più lunga e impegnativa del programma Trifecta. Gli spartani sono stati messi alla prova nel tracciato che si è sviluppato nella prima ... tuttosport.com Spartan Race Italia 2026: la corsa più iconica al mondo inaugura la stagione a Orte, RomaORTE - Fango, tenacia e storia: le aspre colline di Orte fanno da scenario alla Spartan Race, la gara a ostacoli più estrema, in programma sabato 25 e domenica 26 aprile. Un debutto che darà il via al ... corrieredellosport.it