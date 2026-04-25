Questa mattina, vicino al Parco Schuster a Roma, si sono verificati momenti di tensione al termine di una manifestazione per il 25 aprile. Due persone, entrambe iscritte all’Anpi e partecipanti al corteo, sono state ferite da colpi di pistola ad aria compressa. La polizia sta cercando un uomo con casco e giubbotto verde militare, sospettato di essere coinvolto nel fatto. La situazione ha causato il panico tra i presenti.

Momenti di panico questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due iscritti all'Anpi che avevano partecipato al corteo sono stati colpiti con una pistola ad aria compressa rimanendo lievemente feriti. A sparare, secondo la loro ricostruzione, un uomo con il volto travisato dal casco. Si è avvicinato a bordo di uno scooter, ha esploso i colpi ed è fuggito. Sul caso sono in corso le indagini della Digos e degli agenti del Commissariato Colombo che, oltre ad aver ascoltato i due feriti, stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. La ricostruzione A diffondere la notizia dell'accaduto sono stati gli stessi organizzatori del corteo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Spari al corteo del 25 aprile a Roma: coppia ferita da pistola ad aria compressa. Caccia a una persona con casco e giubbotto verde militare

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