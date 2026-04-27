Attentato a Trump Cole Tomas Allen accusato ufficialmente di tentato omicidio | rischia l’ergastolo

Un uomo è stato accusato di tentato omicidio dopo aver aperto il fuoco durante una cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca, sabato 25 aprile. L’indagato è Cole Tomas Allen, che ora rischia l’ergastolo. L’attentato si è verificato nel contesto di un evento pubblico, e nessuno degli altri presenti è rimasto ferito. La polizia ha arrestato l’uomo subito dopo l’incidente.

Tentato omicidio nei confronti di Donald Trump. È questa l’accusa formale a carico di Cole Tomas Allen, l’uomo che sabato 25 aprile ha aperto il fuoco alla cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Oggi in Tribunale per la prima volta, al 31enne californiano sono stati contestati altri due reati: il trasporto di arma e munizioni con l’intento di commettere un reato grave e l’aver sparato nel corso di un crimine violento. L’ingegnere, residente a Torrance, è apparso in aula con una tuta blu, ha prestato giuramento davanti al giudice distrettuale di Washington, Matthew J. Sharbaugh, accettando di avvalersi dell’assistenza dei...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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È da poco iniziata l'udienza preliminare a carico di Cole Tomas Allen, l'attentatore della cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca di sabato, alla quale era presente anche il presidente Donald Trump. Lo riferisce la Cnn, ricordando che è la prima co - facebook.com facebook

#Usa Interrogata la sorella di Cole Tomas Allen, l’attentatore della cena dei giornalisti con Trump. La donna ha affermato che Cole faceva spesso commenti politici radicali e parlava del desiderio di fare qualcosa per i problemi del mondo. x.com