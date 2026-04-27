Attentato a Trump Allen accusato del tentato omicidio del presidente Rischia l’ergastolo

Un uomo è stato formalmente accusato di aver tentato di uccidere il presidente degli Stati Uniti. L'episodio si è verificato a Washington e l'uomo coinvolto è stato identificato come Cole Tomas Allen. L'accusa riguarda un tentato omicidio e, se condannato, rischia l'ergastolo. La notizia è stata resa ufficiale il 27 aprile 2026.

Washington, 27 aprile 2026 - Cole Tomas Allen è stato formalmente accusato del tentato assassinio del presidente Donald Trump. Il 31enne attentatore della cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca di sabato scorso è comparso oggi davanti al tribunale federale dove è stato incriminato anche per trasporto di arma da fuoco e munizioni con l'intento di commettere un reato grave e per aver sparato nel corso di un crimine violento. La procuratrice distrettuale di Washington, Janine Pirro, ha però annunciato che ci saranno sicuramente altre accuse a suo carico "man mano che le indagini proseguiranno". "Ma sia chiaro: si è trattato di...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attentato a Trump, Allen accusato del tentato omicidio del presidente. “Rischia l’ergastolo” Entra armato nella vita di Trump, 21enne ucciso - 1mattina News 23/02/2026 Notizie correlate Leggi anche: Attentato a Trump, Cole Tomas Allen accusato del tentato omicidio del presidente Usa rischia l'ergastolo Leggi anche: Attentato a Trump, Cole Tomas Allen accusato ufficialmente di tentato omicidio: rischia l’ergastolo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Attentato a Trump, insegnante incensurato: chi è Cole Thomas Allen; Sparatoria al gala dei media con Trump, arrestato un uomo. Il 'manifesto' dell'aggressore; Spari alla cena dei giornalisti con Trump, dal boato alla fuga dei presenti. LE IMMAGINI; Attentato a Washington, Allen e il manifesto contro Trump: Stop ai suoi crimini. Attentato a Trump, Allen accusato del tentato omicidio del presidente. Rischia l’ergastoloRicostruito il viaggio in treno da Los Angeles a Washington. Il 31enne californiano rischia ulteriori incriminazioni. E il ministro della Giustizia difende le forze di sicurezza: Nessuna falla ... quotidiano.net Attentato a Trump, Cole Tomas Allen accusato ufficialmente di tentato omicidio: rischia l’ergastoloL'ingegnere 31enne accusato di aver aperto il fuoco alla cena della Casa Bianca compare in tribunale: rischia l'ergastolo ... ilfattoquotidiano.it 4 di sera. . "L’attentato a Trump deve interrogare tutta la politica sulla necessità di cambiare i toni e i modi” Mariastella Gelmini a #4disera - facebook.com facebook La Difesa italiana e il Ministro @GuidoCrosetto esprimono ferma condanna e profondo cordoglio per il vile attentato terroristico avvenuto in Mali, nel quale ha perso la vita, tra gli altri, anche il Ministro della Difesa, Sadio Camara. Vicinanza al popolo maliano e x.com