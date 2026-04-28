A Bari Vecchia, in via Pier l’Eremita, si sono verificati nuovi spari nella serata. Durante l’episodio, una donna anziana è rimasta ferita di striscio, senza gravi conseguenze. L’attacco è avvenuto vicino a piazza San Pietro e sembra essere collegato a un affiliato del clan Strisciuglio. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Ancora spari a Bari. Ancora una volta nella città vecchia, dove in via Pier l’Eremita, non lontano da piazza San Pietro, in serata è stata ferita una donna di striscio. Il tutto mentre si udivano i fuochi per San Nicola. Quattro almeno i colpi d’arma da fuoco che sarebbero stati fatti partire. Sul posto un'ambulanza del 118 e gli agenti della polizia che provano a ricostruire la dinamica della quarta sparatoria in città in meno di 20 giorni. È da comprendere se la donna fosse solo una passante. I colpi esplosi sono - secondo gli investigatori - un atto intimidatorio nei confronti di presunti affiliati al clan Strisciuglio. A sparare sono state almeno due persone che hanno usato una pistola calibro 7.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Spari a Bari vecchia, nel mirino un affiliato del clan Strisciuglio. Ferita un'anziana parente

Notizie correlate

Leggi anche: Spari a Bari vecchia, nel mirino un affiliato del clan Strisciuglio. Ferita per caso una donna

Bari, città vecchia: ancora spari, ferita per errore una donna di 85 anni Obiettivo verosimile del conflitto in strada un giovane, la guerra di mala sullo sfondoAncora spari nella città vecchia di Bari nell’ambito di quella che è quasi certamente la guerra di mala riesplosa.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Colpi di pistola esplosi a Bari Vecchia: ferita una donna; Spari a Bari Vecchia, donna colpita di striscio alla fronte; Bari, si spara ancora nella città vecchia: colpita di striscio una 85enne. Notte di controlli a Carbonara VIDEO; Si torna a sparare a Bari vecchia, donna ferita di striscio alla fronte sull’uscio di casa.

Spari a Bari Vecchia, ferita di striscio una 85enneE' successo in via Pier l'Eremita, nei pressi della Soprintendenza. Non si esclude un collegamento con gli agguati delle scorse settimane ... rainews.it

Bari, città vecchia: ancora spari, ferita per errore una donna di 85 anni Obiettivo verosimile del conflitto in strada un giovane, la guerra di mala sullo sfondoAncora spari nella città vecchia di Bari nell’ambito di quella che è quasi certamente la guerra di mala riesplosa. Nella sparatoria è rimasta accidentalmente ferita una 85enne che era in casa e che si ... noinotizie.it

Mi hanno mandato questo commento sarcastico sul caso degli spari all'Anpi - facebook.com facebook

Chi è Eitan Bondì, il 21enne fermato per gli spari al 25 aprile. I coltelli e il sospetto dei contatti con estremisti ift.tt/RgexJH6 x.com