Sparatoria in pieno centro spari contro uffici e tribunale | bilancio gravissimo

Una sparatoria si è verificata questa mattina nel centro della città, coinvolgendo uffici pubblici e un tribunale. Diverse persone sono rimaste ferite e sono intervenuti immediatamente le forze dell’ordine. La scena si è svolta tra l’evacuazione degli ambienti e le operazioni di soccorso, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto. La zona è stata immediatamente isolata e messa sotto sequestro.

Nel cuore della capitale, una mattinata iniziata come tante è stata travolta da una sequenza di colpi d’arma da fuoco che ha trasformato uffici e corridoi istituzionali in un luogo di emergenza. L’episodio, avvenuto in pieno centro, ha generato panico tra dipendenti e cittadini, con evacuazioni e strade chiuse nel giro di pochi minuti. Spari nella città, il caos improvviso. Secondo le ricostruzioni, l’autore sarebbe un uomo di 89 anni, al momento al centro di una vasta attività investigativa. L’anziano avrebbe preso di mira due sedi simboliche dell’apparato statale: prima gli uffici del Fondo nazionale di previdenza sociale, poi la Corte d’Appello.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sparatoria in pieno centro, spari contro uffici e tribunale: bilancio gravissimo Notizie correlate Sparatoria nella notte in pieno centro: feriti due giovaniNel corso della notte la polizia è intervenuta presso l’ospedale Clinica dei Fiori di Acerra a seguito della segnalazione di due persone, classe ‘03... Sparatoria in centro, il cantante colpito in pieno. Tutto in pochi secondiUna notte qualunque, luci forti, musica che rimbalza nell’aria e quella sensazione di invincibilità tipica di certi posti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bitetto, spari in pieno centro per gelosia: arrestato uomo con fucile a canne mozze; Sparatoria a Bari Vecchia: gambizzato un 21enne vicino al porto; Spari in pieno giorno per una rapina: il video choc; Misterbianco, spari in strada: ferito un 19enne. Velletri, sparatoria in centro nella notte: ferito 40enne alle gambeCRONACA – Momenti di paura ieri sera a Velletri, dove in pieno centro si è verificata una sparatoria che ha lasciato ferito un uomo di circa 40 anni di origini albanese titolare di un centro ... lanotiziaoggi.it Sparatoria tra bande rivali in centro in pieno giorno: Hoxhaj patteggia tre anniMOGLIANO (TREVISO) - Patteggerà una condanna a tre anni Alfred Hoxhaj, 30enne mestrino (difeso dall’avvocato Mauro Serpico) arrestato per la sparatoria in via Italo Svevo a Mogliano del 10 novembre ... ilgazzettino.it Il presidente parla della sparatoria alla cena con i corrispondenti - facebook.com facebook Nel manifesto scritto dall’autore della sparatoria, e’ scritta questa frase su Trump: «Non sono più disposto a permettere che un pedofilo, uno stupratore e un traditore mi macchi le mani con i suoi crimini». La risposta di TRUMP: “Non sono uno stupratore, non h x.com