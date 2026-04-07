Sparatoria in centro il cantante colpito in pieno Tutto in pochi secondi

Nella notte di ieri, nel centro della città, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto un cantante, colpito in modo immediato. L’evento si è svolto in pochi secondi, mentre le luci e la musica continuavano a riempire l’ambiente. Testimoni riferiscono di aver visto lo scambio di colpi e di aver sentito alcuni spari lungo la strada affollata. La vittima è stata raggiunta in pieno, senza che si conosca ancora il motivo di quanto accaduto.

Una notte qualunque, luci forti, musica che rimbalza nell’aria e quella sensazione di invincibilità tipica di certi posti. Poi, all’improvviso, il rumore secco che spezza tutto. Un attimo prima il caos “normale” della serata, un attimo dopo la paura vera: un colpo d’arma da fuoco e il silenzio che si riempie di urla, sirene, sguardi increduli. Chi era lì racconta di aver capito subito che non si trattava di un semplice spavento. C’era qualcuno a terra, c’era gente che correva, c’era quell’istinto primordiale di mettersi al riparo. E nel giro di pochi minuti la voce ha iniziato a girare con insistenza: la persona ferita non era un volto qualunque, ma una star del rap conosciuta a livello internazionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sparatoria in centro, il cantante colpito in pieno. Tutto in pochi secondi Leggi anche: “Oddio, crolla tutto”. Enorme voragine si apre all’improvviso in strada: tutto inghiottito in pochi secondi Enorme voragine si apre all’improvviso in strada: tutto inghiottito in pochi secondiUn’enorme voragine si è aperta all’improvviso in una delle arterie più trafficate, trasformando in pochi secondi una strada ordinaria in un cratere... Temi più discussi: Rapina da 10mila euro con colpo di pistola: blitz della polizia in un ristorante del centro di Milano; Nuova sparatoria a Napoli, esplosi oltre dieci colpi di pistola nella notte; Misterbianco, spari in strada: ferito un 19enne; Misterbianco, sparatoria in macelleria del centro: gambizzato figlio del titolare. Misterbianco, sparatoria in macelleria del centro: gambizzato figlio del titolareMISTERBIANCO – Momenti di terrore ieri sera a Misterbianco, nel Catanese, dove un giovane di 19 anni è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta all'interno di una macelleria in pieno centro cittadino ... catania.liveuniversity.it Misterbianco, sparatoria in una macelleria: gambizzato il figlio 19enne del titolareSparatoria questa sera intorno alle 20.30 in via Kennedy a Misterbianco all'interno di una storica macelleria dove il figlio del titolare di 19 anni è stato gambizzato. Due malviventi sono arrivati in ... lasicilia.it Sparatoria a Istanbul davanti al Consolato israeliano: due assalitori sono stati uccisi e un terzo è stato fermato. Feriti anche due agenti di polizia x.com L'artista è in condizioni stabili dopo la sparatoria avvenuta vicino al casinò di Hollywood, Florida. Due persone fermate. - facebook.com facebook