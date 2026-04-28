Nel pomeriggio del 16 gennaio, si è verificato un episodio di sparatoria davanti a un pub, durante il quale un uomo ha effettuato alcuni colpi d'arma da fuoco con l’intento di colpire un altro uomo. La stessa persona è stata successivamente arrestata dalle forze dell’ordine. L’incidente si è verificato all’esterno del locale, coinvolgendo due connazionali. Le forze di polizia hanno avviato le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione.

Nel tentativo di uccidere un connazionale ha sparato davanti a un pub. L’episodio risale al 16 gennaio scorso ed è avvenuto all’esterno di un locale. Oltre tre mesi dopo, un cittadino albanese è stato fermato e si trova attualmente in custodia cautelare in carcere per tentato omicidio. Nei giorni scorsi i carabinieri della di Abbiategrasso hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dal pm di Pavia, arrestando un cittadino albanese, con l’accusa di tentato omicidio, porto illegale di armi da fuoco e danneggiamento. Fermo successivamente convalidato dal gip del tribunale di Pavia, che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sparatoria fuori dal pub: un arresto

Sparatoria Milano, Salvini: «Sono dalla parte del poliziotto senza se e senza ma»

Notizie correlate

Lacchiarella, sparatoria davanti al pub: scatta un arresto per tentato omicidioLacchiarella (Milano), 27 aprile 2026 – Avrebbe cercato di uccidere un suo connazionale in una sparatoria che era avvenuta lo scorso 16 gennaio...

Rissa e coltellate fuori dal pub, due ragazzi in ospedaleMontecassiano (Macerata), 15 febbraio 2026 – Rissa fuori da un pub finisce a coltellate: la notte di follia è andata in scena a Montecassiano, dove...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Sparatoria fuori dal pub: un arresto; Agguato e colpi di pistola fuori da un locale: arrestato un uomo; Sparatoria in discoteca a Bisceglie, l'ombra dei dissidi tra clan baresi dietro la morte di Filippo Scavo; Scavo aveva le tasche piene di soldi: in due armati nel locale ma una pistola si è inceppata.

Sparatoria fuori dal pub: un arrestoNel tentativo di uccidere un connazionale ha sparato davanti a un pub. L’episodio risale al 16 gennaio scorso ed ... ilgiorno.it

Agguato e colpi di pistola fuori da un locale: arrestato un uomoUn uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri. Ci sarebbe lui dietro l'agguato avvenuto il 16 gennaio scorso a Lacchiarella ... milanotoday.it

Una battuta dalla portavoce, un sorriso di Hegset e un commento decisamente fuori luogo di White alimentano sul web le voci che la sparatoria di sabato all’Hilton sia stata una messainscena. E nelle ultime settimane il movimento Maga si è spaccato anche s - facebook.com facebook

‼️ Sparatoria a Valenzano, colpi di pistola fuori dalla pizzeria: l'ipotesi della faida tra i clan Capriati e Strisciuglio x.com