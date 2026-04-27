Lo scorso 16 gennaio, davanti a un pub di Lacchiarella, si è verificata una sparatoria in cui un uomo avrebbe esploso alcuni colpi contro un suo connazionale. Oggi, a distanza di oltre tre mesi, è stato eseguito un arresto per tentato omicidio legato a quell'episodio. L'indagine ha portato all'identificazione e all'arresto del sospettato, che ora si trova in custodia. La vicenda è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell'ordine.

Lacchiarella (Milano), 27 aprile 2026 – Avrebbe cercato di uccidere un suo connazionale in una sparatoria che era avvenuta lo scorso 16 gennaio davanti a un pub di Lacchiarella. L'uomo, un cittadino albanese, è stato fermato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Abbiategrasso (Milano), in esecuzione di un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dal pubblico ministero della procura della Repubblica di Pavia, con le accuse di tentato omicidio, porto illegale di armi da fuoco e danneggiamento. Fermo che è stato poi convalidato dal gip del tribunale di Pavia e l'indagato è stato trasferito in carcere. Secondo quanto è emerso dalle indagini, mentre si trovava fuori dal locale a Lacchiarella, l'uomo ha esploso, lungo la strada, diversi colpi di pistola, colpendo il suo connazionale al braccio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lacchiarella, sparatoria davanti al pub: scatta un arresto per tentato omicidio

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