rissa e coltellate fuori dal pub due ragazzi in ospedale

Due ragazzi sono finiti in ospedale dopo una lite furiosa davanti a un pub di Montecassiano, scatenata da un alterco tra due gruppi di giovani. La colluttazione si è trasformata in una rissa violenta, durante la quale sono stati usati anche dei coltelli. La scena si è svolta in via Roma, davanti al locale, alle prime ore della notte, attirando l’attenzione dei passanti.

Montecassiano (Macerata), 15 febbraio 2026 – Rissa fuori da un pub finisce a coltellate: la notte di follia è andata in scena a Montecassiano, dove si sono affrontati due gruppi di ragazzi. Ad avere la peggio un 25enne e un 32enne, finiti al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. La resa dei conti. La resa dei conti è scattata attorno alle 3 di ieri, quando il locale aveva già chiuso i battenti da un po’. A dare l’allarme ai carabinieri di Montecassiano è stato un testimone che aveva notato dei movimenti strani nel cuore della notte: l’uomo avrebbe visto due giovani fuggire e un terzo allontanarsi in tutta fretta nella direzione opposta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

