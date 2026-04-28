Sparano da un’automobile | chi è il ventenne raggiunto da tre colpi di pistola alle gambe in via Di Vittorio

Da ilgiorno.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera a Como, in via Di Vittorio, un ragazzo di 20 anni è stato ferito da tre colpi di pistola provenienti da un’automobile in corsa. Il giovane, di origine cingalese, è stato colpito alle gambe ed è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di ricostruire la dinamica dei fatti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Como, 28 aprile 2026 –  Spari da un’auto in corsa ieri sera in via Di Vittorio, dove è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 20 anni di origine cingalese, Dodangoda Arachchige Sadaru, residente a Como. È stato raggiunto alle gambe da tre colpi di pistola, che lo hanno ferito alla coscia destra e al ginocchio sinistro, riducendolo in gravi condizioni. L’agguato . L’agguato è avvenuto verso le 19 in un parcheggio davanti a una palazzina all’altezza del civico 7: Sadaru era a piedi, quando gli si è avvicinata una Fiat Punto con a bordo due persone: verso di lui sono stati esplosi tre colpi quasi certamente con un revolver, dal momento che a terra non sono rimasti bossoli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sparano da un8217automobile chi 232 il ventenne raggiunto da tre colpi di pistola alle gambe in via di vittorio
© Ilgiorno.it - Sparano da un’automobile: chi è il ventenne raggiunto da tre colpi di pistola alle gambe in via Di Vittorio

Notizie correlate

Leggi anche: Quarantenne ferito alle gambe da colpi di pistola, indagini serrate dei carabinieri

Marano, spari in via Belvedere: 43enne raggiunto da 4 colpi di pistolaMomenti di paura questa notte a Marano, dove i carabinieri sono intervenuti in via Castel Belvedere.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: A caccia di ciclisti col fucile da softair: spari alle gambe dall'auto in corsa, scoperti grazie alle telecamere; Baby gang, estraggono una pistola alla fermata del bus, sparano tra i compagni e si riprendono in video; Baby-gang spara con scacciacani tra studenti a fermata del bus, si cercano i responsabili; Colpi d’arma da fuoco contro un portone, paura all'alba nel quartiere \ FOTO.

sparano da sparano da un automobileVo', sparano pallini ad aria compressa contro i ciclisti da un'auto: due 18enni denunciatiL'episodio a Pasquetta, nella frazione di Vo' Vecchio, in provincia di Padova. Sono intervenuti i carabinieri di Lozzo Atestino. L'accusa è di getto pericoloso di cose ... rainews.it

Sparano ai ciclisti dall’auto con una carabina ad aria compressa, denunciati(ANSA) – PADOVA, 22 APR – I Carabinieri di Lozzo Atestino (Padova) hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rovigo due 18enni residenti nel padovano per getto pericoloso di cose, poiché avreb ... espansionetv.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.