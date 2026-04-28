Sparano da un’automobile | chi è il ventenne raggiunto da tre colpi di pistola alle gambe in via Di Vittorio

Ieri sera a Como, in via Di Vittorio, un ragazzo di 20 anni è stato ferito da tre colpi di pistola provenienti da un’automobile in corsa. Il giovane, di origine cingalese, è stato colpito alle gambe ed è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di ricostruire la dinamica dei fatti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Como, 28 aprile 2026 – Spari da un’auto in corsa ieri sera in via Di Vittorio, dove è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 20 anni di origine cingalese, Dodangoda Arachchige Sadaru, residente a Como. È stato raggiunto alle gambe da tre colpi di pistola, che lo hanno ferito alla coscia destra e al ginocchio sinistro, riducendolo in gravi condizioni. L’agguato . L’agguato è avvenuto verso le 19 in un parcheggio davanti a una palazzina all’altezza del civico 7: Sadaru era a piedi, quando gli si è avvicinata una Fiat Punto con a bordo due persone: verso di lui sono stati esplosi tre colpi quasi certamente con un revolver, dal momento che a terra non sono rimasti bossoli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sparano da un’automobile: chi è il ventenne raggiunto da tre colpi di pistola alle gambe in via Di Vittorio Notizie correlate Leggi anche: Quarantenne ferito alle gambe da colpi di pistola, indagini serrate dei carabinieri Marano, spari in via Belvedere: 43enne raggiunto da 4 colpi di pistolaMomenti di paura questa notte a Marano, dove i carabinieri sono intervenuti in via Castel Belvedere. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A caccia di ciclisti col fucile da softair: spari alle gambe dall'auto in corsa, scoperti grazie alle telecamere; Baby gang, estraggono una pistola alla fermata del bus, sparano tra i compagni e si riprendono in video; Baby-gang spara con scacciacani tra studenti a fermata del bus, si cercano i responsabili; Colpi d’arma da fuoco contro un portone, paura all'alba nel quartiere \ FOTO. Vo', sparano pallini ad aria compressa contro i ciclisti da un'auto: due 18enni denunciatiL'episodio a Pasquetta, nella frazione di Vo' Vecchio, in provincia di Padova. Sono intervenuti i carabinieri di Lozzo Atestino. L'accusa è di getto pericoloso di cose ... rainews.it Sparano ai ciclisti dall’auto con una carabina ad aria compressa, denunciati(ANSA) – PADOVA, 22 APR – I Carabinieri di Lozzo Atestino (Padova) hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rovigo due 18enni residenti nel padovano per getto pericoloso di cose, poiché avreb ... espansionetv.it Aggredita da pitbull, agenti sparano al cane per salvarla. Trasportata d'urgenza https://ebx.sh/3eyOKf - facebook.com facebook Vo' (Padova), sparano pallini ad aria compressa contro i ciclisti da un'auto: due 18enni denunciati. x.com