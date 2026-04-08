Marano spari in via Belvedere | 43enne raggiunto da 4 colpi di pistola

Nella notte a Marano, si sono verificati spari in via Castel Belvedere. Quattro colpi di pistola sono stati esplosi contro un uomo di 43 anni, rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato colpito in modo non grave. I responsabili sono fuggiti subito dopo l’accaduto.

Momenti di paura questa notte a Marano, dove i carabinieri sono intervenuti in via Castel Belvedere. Ignoti hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine per poi fuggire. L’uomo era in auto ed è stato colpito 4 volte (alle gambe e al gluteo). La vittima – non in pericolo di vita – è stata trasferita nell’ospedale San Giuliano di Giugliano. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della locale Compagnia impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. Al momento sono aperte tutte le piste, dall'agguato criminale alla vendetta privata. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Marano, spari in via Belvedere: 43enne raggiunto da 4 colpi di pistola Ancora spari in piazza Carolina, 16enne raggiunto da diversi colpiSono le immagini delle telecamere a mostrare la terribile sequenza, con un ragazzino che impugna la pistola e fa fuoco, una, due, più volte. Agguato nella notte: 48enne raggiunto da 2 colpi di pistola alle gambeNotte di violenza a Mondragone, dove un uomo di 48 anni è rimasto ferito a seguito di un agguato a colpi di arma da fuoco. Temi più discussi: Spari nella notte a Marano, 43enne colpito quattro volte: non è in pericolo di vita; Agguato nella notte, gambizzato un uomo: corsa in ospedale; Spari contro un’auto in pieno giorno a Mugnano: ferito un 26enne; Agguato nella zona orientale di Napoli: ucciso un ragazzo incensurato di 20 anni. Spari nella notte a Marano, 43enne colpito quattro volte: non è in pericolo di vitaQuesta notte i carabinieri sono intervenuti a via Castel Belvedere a Marano. Poco prima ignoti avevano esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro un 43enne del posto già noto ... ilmattino.it Marano, famiglie rientrano nelle case dopo l’incendio in via Cupa Malizia. Ma resta il giallo del furtoResta alta l’attenzione dopo l’incendio divampato nel pomeriggio di ieri in una mansarda di un’abitazione in via Cupa Malizia. Il rogo, domato in tempi rapidi ... ilmattino.it Spari nella notte a Marano, 43enne colpito quattro volte - facebook.com facebook