Spara contro attivisti dell'Anpi il 25 aprile | caccia all’uomo in tuta mimetica ripreso su via Ostiense

Il 25 aprile, due attivisti dell'Anpi sono stati colpiti da un colpo di arma da fuoco mentre si trovavano in via Ostiense. Un uomo in tuta mimetica è stato ripreso mentre si allontanava su uno scooter bianco in direzione di Porta San Paolo. La polizia sta cercando di identificare e rintracciare il sospetto che si è dato alla fuga subito dopo l'episodio.

Nuovi dettagli sull’aggressione del 25 aprile a due attivisti dell'Anpi: l'aggressore è fuggito su uno scooter bianco verso Porta San Paolo. Le immagini delle telecamere al vaglio degli investigatori.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Spari, coppia ferita all’evento Anpi. "Un uomo col casco e la tuta mimetica" Roma, spari contro una coppia col fazzoletto dell'Anpi. "È stato un uomo col casco nero e la mimetica"Paura a Roma, vicino alla basilica di San Paolo, nel giorno della Festa della Liberazione. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Spara nelle strade di Chiesina Uzzanese e poi si suicida; Manifestazioni per il 25 Aprile: spari su una coppia Anpi a Roma, a Milano la Brigata Ebraica deve lasciare il corteo; Aggressione a Roma | spari contro attivisti Anpi durante la festa; Manifestazioni per il 25 Aprile | spari su una coppia Anpi a Roma a Milano la Brigata Ebraica deve lasciare il corteo. Spara contro attivisti dell’Anpi il 25 aprile: caccia all’uomo in tuta mimetica, ripreso su via OstienseNuovi dettagli sull’aggressione del 25 aprile a due attivisti dell'Anpi: l'aggressore è fuggito su uno scooter bianco verso Porta San Paolo ... fanpage.it Italia: 25 aprile fra tensioni e violenzeA Milano slogan e insulti antisemiti contro il gruppo che commemorava la Brigata ebraica, poi fatto uscire dal corteo - A Roma due attivisti feriti da colpi sparati da un’arma ad aria compressa ... rsi.ch Israele si spara sui piedi se accoglie le navi della flotta ombra di Putin. L’Ucraina perde la pazienza con Israele per il grano rubato dai territori occupati e venduto da Mosca. Di Micól Flammini - facebook.com facebook Usa l'X9 Maverick gruppo giavellotto e spara lance ad altissima velocità in grado di trafiggere i nemici all'impatto Si sblocca nelle nuove sfide settimanali. x.com