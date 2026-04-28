Spara contro attivisti dell'Anpi il 25 aprile | caccia all’uomo in tuta mimetica ripreso su via Ostiense

Da fanpage.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile, due attivisti dell'Anpi sono stati colpiti da un colpo di arma da fuoco mentre si trovavano in via Ostiense. Un uomo in tuta mimetica è stato ripreso mentre si allontanava su uno scooter bianco in direzione di Porta San Paolo. La polizia sta cercando di identificare e rintracciare il sospetto che si è dato alla fuga subito dopo l'episodio.

Nuovi dettagli sull’aggressione del 25 aprile a due attivisti dell'Anpi: l'aggressore è fuggito su uno scooter bianco verso Porta San Paolo. Le immagini delle telecamere al vaglio degli investigatori.🔗 Leggi su Fanpage.it

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