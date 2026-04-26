Spari coppia ferita all’evento Anpi Un uomo col casco e la tuta mimetica

Due persone sono state ferite da colpi di pistola mentre si trovavano fuori da un evento organizzato dall’Anpi. Secondo quanto emerso, un uomo con casco e tuta mimetica avrebbe aperto il fuoco contro la coppia, che aveva appena terminato la manifestazione. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e cercando di identificare il responsabile.

Colpi di pistola contro due manifestanti dell'Anpi. Avevano appena lasciato la manifestazione promossa dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, e si stavano dirigendo dal parco Schuster, di fronte alla Basilica di San Paolo fuori le mura, alla metropolitana per tornare a casa. «Un episodio inquietante - ha detto il ministro dell'Interno Mateo Piantedosi - su cui ho chiesto di fare piena luce e ogni sforzo per individuare il colpevole». Moglie e marito, lui 60, lei 64 anni, entrambi iscritti all'Anpi, erano ben riconoscibili dai fazzoletti partigiani annodati al collo. Se n'è accorto anche l'aggressore che dopo averli individuati ha puntato contro di loro una pistola ad aria compressa, di quelle usate per il softair.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Spari, coppia ferita all’evento Anpi. "Un uomo col casco e la tuta mimetica" Notizie correlate Roma, spari contro una coppia col fazzoletto dell'Anpi. "È stato un uomo col casco nero e la mimetica"Paura a Roma, vicino alla basilica di San Paolo, nel giorno della Festa della Liberazione. Spari durante il 25 aprile a Roma, ferita una coppia dell'Anpi: i colpi esplosi da un uomo in motorinoDai momenti di tensione alla paura: nel parco Schuster, a Roma, mentre sul palco erano in corso gli interventi dell’Anpi per chiudere la Festa della... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Spari sul 25 aprile a Roma, feriti due attivisti dell'Anpi. Meloni: 'Aggressioni da chi dice di difendere la libertà, abbiamo un problema'; Spari durante il 25 aprile a Roma, ferita una coppia dell'Anpi: i colpi esplosi da un uomo in motorino; Roma, spari con pistola ad aria compressa dopo corteo 25 aprile: ferita coppia dell'Anpi; Gli spari a Roma sul 25 aprile: coppia ferita da un uomo in moto. Un attacco alla democrazia. Spari, coppia ferita all’evento Anpi. Un uomo col casco e la tuta mimeticaColpi di pistola contro due manifestanti dell'Anpi. Avevano appena lasciato la manifestazione promossa dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, e ... ilgiornale.it Spari al corteo del 25 aprile a Roma: coppia ferita da tre colpi di pistola da softair, caccia a un uomo con casco e giubbotto mimeticoMomenti di panico questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due iscritti all'Anpi che avevano partecipato al corteo sono ... ilmessaggero.it #DalMondo #USA- Spari alla cena con i giornalisti della casa Bianca. Trump portato al sicuro #Cronaca #Trump #NanoTV - facebook.com facebook Cosa sappiamo sugli spari alla manifestazione del 25 aprile a Roma x.com