A Roma, vicino alla basilica di San Paolo, si è verificato un episodio di sparatoria che ha coinvolto una coppia con il fazzoletto dell'Anpi al collo. L'evento è avvenuto poco dopo una manifestazione del 25 aprile organizzata dall'Associazione partigiani italiani, nel parco Schuster. La coppia è rimasta ferita durante l'incidente, secondo quanto riferito, da un uomo vestito con casco nero e mimetica. La dinamica e le circostanze sono al momento al vaglio delle forze dell'ordine.

Paura a Roma, vicino alla basilica di San Paolo, nel giorno della Festa della Liberazione. Marito e moglie con al collo il fazzoletto dei partigiani sono stati feriti vicino al parco Schuster, dove si era da poco conclusa una manifestazione per il 25 aprile promossa dall'Anpi. Due uomini a bordo di uno scooter che stava transitando hanno esploso alcuni colpi con una pistola ad aria compressa. I due coniugi sono rimasti feriti in modo lieve, perdendo sangue. Nessuno dei due è grave. Sono stati medicati e "stanno bene", fanno sapere dall'Anpi. I due a bordo dello scooter, coi volti travisati, si sono poi dati alla fuga. Sul posto la polizia con la Digos che sta acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roma, spari contro una coppia col fazzoletto dell'Anpi. "È stato un uomo col casco nero e la mimetica"

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