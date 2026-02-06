Tolentino ritrova il sorriso e la voglia di ripartire. Dopo un periodo difficile, l’entusiasmo sembra essere tornato tra i tifosi e la squadra. Fabricio Lovotti, attaccante del Tolentino, commenta: “Ritrovato l’entusiasmo giusto, ora non vogliamo più fermarci”. La squadra si sente pronta a spingere avanti, con la speranza di continuare su questa strada.

"Ritrovato l’entusiasmo giusto, ora non vogliamo più fermarci". Così dice Fabricio Lovotti, attaccante del Tolentino. La formazione cremisi ha collezionato due vittorie consecutive rilanciandosi in classifica al sesto posto, a quota 28 punti. "La chiave dell’ultimo periodo - dice l’attaccante – è stata l’umiltà con cui abbiamo affrontato ogni partita, sapendo di dover dare il massimo. Al mio ritorno a Tolentino ho ritrovato una squadra forte come l’avevo lasciata lo scorso anno e sono felice di essere tornato per dare una mano all’ambiente". Dal suo ritorno l’attaccante ha già collezionato tre reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tolentino. "Entusiasmo ritrovato, ora non fermiamoci»

