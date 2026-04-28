Spaccio sulla Nazionale Appia nella notte | arrestato 29enne

Nella notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno svolto un’operazione lungo la via Nazionale Appia, arrestando un uomo di 29 anni, di origine albanese e senza fissa dimora. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’indagine per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il servizio, i militari hanno fermato e controllato il 29enne, trovandolo in possesso di droga. L’uomo è stato portato in caserma per gli ulteriori accertamenti.

Operazione antidroga nella notte lungo la trafficata via Via Nazionale Appia, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 29enne di origine albanese, senza fissa dimora, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.L’intervento è scattato durante un.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Furti su auto in sosta, arrestato 29enne: sorpreso nella notte in OltretorrenteNella notte del 20 aprile la Polizia di Stato di Parma ha arrestato un 29enne italiano, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il... Omicidio nella notte: 29enne trovato morto sulla pista ciclabileNotte di sangue a Ravenna, dove in zona Darsena si è verificato un omicidio dai contorni ancora oscuri. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: S. Maria C. Vetere (CE). Droga, spaccio notturno sull'Appia: albanese 29enne arrestato dai Carabinieri; Traffico di droga blindato dalle armi del clan, 23 arresti. Spaccio sulla Nazionale Appia nella notte: arrestato 29enneOperazione antidroga nella notte lungo la trafficata via Via Nazionale Appia, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 29enne di origine albanese, senza f ... casertanews.it Spacciava droga a bordo di un'auto su via Nazionale Appia, preso 29enneBlitz dei Carabinieri nella notte a Santa Maria Capua Vetere. I militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 29enne ... msn.com Come vorrebbero rispondere in Pizzeria (parte 2) -Via nazionale Appia 60 Campizze di Rotondi (Vicino MONTESARCHIO) 0824044484 3518668201 (anche whatsapp) -Aperti dal LUNEDÌ al SABATO. -Domenica CHIUSI -“Anche Eventi Privati”. #pizzeria facebook