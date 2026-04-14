Omicidio nella notte | 29enne trovato morto sulla pista ciclabile
Nella notte a Ravenna, un giovane di 29 anni è stato trovato senza vita sulla pista ciclabile vicino alla zona Darsena. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al ritrovamento del corpo, mentre le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto. La scena del crimine è stata sequestrata e sono in corso le verifiche per capire cosa sia successo. Nessuna informazione dettagliata sui possibili responsabili o motivi è ancora stata comunicata.
Notte di sangue a Ravenna, dove in zona Darsena si è verificato un omicidio dai contorni ancora oscuri. Al momento ciò che si sa è che un uomo, un 29enne senegalese, è stato trovato morto sulla pista ciclabile di via Antico Squero, all'intersezione con via Salona, all'incirca all'altezza della.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Parla la donna aggredita e violentata sulla pista ciclabile: “Di notte mi sveglio con la scena che ancora mi assale, denunciare è fondamentale”Modena, 13 febbraio 2026 -“Mi sveglio di notte con questa scena che ancora mi assale, gli attacchi di panico, ansia, dormo poco.
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