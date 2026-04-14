Omicidio nella notte | 29enne trovato morto sulla pista ciclabile

Nella notte a Ravenna, un giovane di 29 anni è stato trovato senza vita sulla pista ciclabile vicino alla zona Darsena. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al ritrovamento del corpo, mentre le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto. La scena del crimine è stata sequestrata e sono in corso le verifiche per capire cosa sia successo. Nessuna informazione dettagliata sui possibili responsabili o motivi è ancora stata comunicata.