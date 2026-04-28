Spaccio itinerante e collegamenti anche all’estero | 23 arresti colpita rete del clan Russo

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che ha portato all’arresto di 23 persone nel Napoletano. L’operazione ha colpito una rete di spaccio itinerante collegata anche all’estero, appartenente al clan Russo. Le indagini hanno accertato il ruolo di ciascun coinvolto e le rotte utilizzate per il traffico di sostanze stupefacenti. L’attività si è svolta con perquisizioni e controlli nelle aree interessate.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha eseguito nel Napoletano un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 23 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, spaccio di stupefacenti, detenzione e porto illegale di arma da sparo. I reati sono contestati nella forma aggravata dal metodo mafioso in quanto commessi per conto del clan Russo, organizzazione mafiosa presente sul territorio di Nola e nelle zone limitrofe. Le indagini della Sisco e della Squadra Mobile di Napoli...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spaccio itinerante e collegamenti anche all’estero: 23 arresti, colpita rete del clan Russo Notizie correlate Blitz antidroga nel Nolano, 23 arresti: smantellata rete legata al clan RussoVentitré persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga nel Nolano. Clan Pistillo: 5 arresti per la rete di spaccio tra Bari e BAT? Cosa sapere Carabinieri arrestano 5 membri del clan Pistillo tra Bari, Altamura e Canosa di Puglia. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Droni, blitz a tenaglia e droga nei tombini: 12 arresti al Quarticciolo; 25 indagati per spaccio di droga nelle strade e nel carcere di Alessandria; Dalla periferia al litorale romano, 8 arresti per spaccio di cocaina e hashish; Droga, i Falchi stringono l’assedio: 8 arresti tra le piazze di Tor Bella Monaca e il litorale. Da ‘o Biondo al nipote del boss Bosti, il cambio di gestione della piazza di spaccio Di Alessandro Caracciolo 17 Aprile 2026 Giovanni ‘Giannino’ Scudiero sarebbe subentrato nella gestione della piazza di spaccio itinerante di cocaina, sostituendo Emanuele ‘ - facebook.com facebook