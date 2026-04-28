Spaccio ' extracomunale' pusher spedito a casa
Il giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha deciso di sostituire la misura cautelare con gli arresti domiciliari nei confronti di un uomo accusato di spaccio di droga. L’uomo era stato arrestato lo scorso marzo mentre proseguiva la sua attività di vendita di sostanze stupefacenti. La decisione riguarda un procedimento legato a un’indagine su spaccio extracomunale.
Il giudice monocratico Luca Vitale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto l'istanza di sostituzione della misura cautelare con quella degli arresti domiciliari nei confronti di Giuseppe Caprio, pusher sammaritano tratto in arresto lo scorso marzo per aver continuato la sua attività.🔗 Leggi su Casertanews.it
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