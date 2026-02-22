Droga market casalingo pusher spedito in ' esilio'

Vincenzo Masella riceve un ordine di allontanamento dal comune di San Nicola la Strada dopo essere stato trovato coinvolto in un’attività di vendita di droga da un mercato casalingo. La decisione deriva dall’indagine che ha scoperto come il suo operato abbia alimentato un mercato illecito nel quartiere. Il giudice ha deciso di emettere il divieto di dimora per prevenire ulteriori contatti con la comunità locale. La misura resterà in vigore fino a nuove disposizioni.

Divieto di dimora nel comune di San Nicola la Strada. E' quanto stabilito dal gip Maria Pasqualina Gaudiano del tribunale di santa Maria Capua Vetere all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto nei confronti di Vincenzo Masella. Nello specifico un panetto intero di hashish con la scritta Lamousse A+ Gucci, di 102, 86 grammi; un altro tocchetto di hashish di 10,55 grammi, uno di 1,32 grammi un altro ancora da 1, 78 grammi; un involucro di cellophane con 5,27 grammi di cocaina, unaltro involucro da 36,74 grammi di cocaina. Trovati anche un trita erba intriso di marijuana, varie buste di plastica per il confezionamento, una forbice per il taglio delle buste, un accendino usato per 'termosaldare' e un coltello lungo 26 centimetri per tagliare la droga.