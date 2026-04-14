Ruba 10 paia di scarpe in un negozio prende a calci i carabinieri che l' hanno fermato

Un uomo di 33 anni è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Brescia dopo aver tentato di rubare dieci paia di scarpe in un negozio. Durante l’intervento, ha preso a calci i militari che lo avevano fermato. L’uomo, cittadino tunisino con precedenti di polizia e residente in Italia, è stato arrestato per resistenza e furto.