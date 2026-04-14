Ruba 10 paia di scarpe in un negozio prende a calci i carabinieri che l' hanno fermato
Un uomo di 33 anni è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Brescia dopo aver tentato di rubare dieci paia di scarpe in un negozio. Durante l’intervento, ha preso a calci i militari che lo avevano fermato. L’uomo, cittadino tunisino con precedenti di polizia e residente in Italia, è stato arrestato per resistenza e furto.
I carabinieri del gruppo Radiomobile di Brescia hanno denunciato a piede libero un uomo di 33 anni, cittadino tunisino, regolarmente presente in Italia e con precedenti di polizia. Il 33enne è ritenuto responsabile di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.L’intervento dei militari è.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Entra nel negozio, ruba, aggredisce commessi e clienti e prende a calci e pugni i carabinieriEntra nel negozio, arraffa della merce, minaccia tutti quelli che trova e poi aggredisce i militari.
Il 20enne che dà di matto davanti al negozio e prende a calci e pugni i carabinieriDà di matto fuori dal locale e quando i carabinieri arrivano non riescono a calmarlo.