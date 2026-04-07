Color Mentira | Hogre porta a Roma l’arte della contro-pubblicità colombiana

Da ezrome.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, presso le Porte Rosse in Via dei Sabelli 8, si tiene la mostra personale “COLOR MENTIRA – Il colore delle menzogne” di Hogre. L’esposizione presenta opere dell’artista colombiano, nota per la sua arte legata alla contro-pubblicità. La rassegna si svolge nel contesto della scena artistica locale, portando l’attenzione sulle sue creazioni visive e sul suo approccio critico nei confronti della pubblicità commerciale.

Cosa: La mostra personale “COLOR MENTIRA – Il colore delle menzogne” di Hogre. Dove e Quando: Porte Rosse, Via dei Sabelli 8 (Roma). Dal 17 al 18 aprile 2026. Perché: Un’indagine visiva unica che unisce lo stencil romano alle tecniche di stampa artigianali colombiane e messicane. Roma si prepara ad accogliere un evento espositivo di rara intensità concettuale e visiva. Il 17 e 18 aprile 2026, lo spazio Porte Rosse in via dei Sabelli presenta COLOR MENTIRA – Il colore delle menzogne, la nuova mostra personale di Hogre. L’esposizione non è solo una rassegna di opere, ma il culmine di un viaggio artistico e umano che ha portato uno dei nomi più significativi della street art capitolina a confrontarsi con le radici della stampa artigianale in America Latina. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - “Color Mentira”: Hogre porta a Roma l’arte della contro-pubblicità colombiana

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